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Diyarbakır'dan 50 Emekliye Ücretsiz Mardin Ziyareti

Diyarbakır'dan 50 Emekliye Ücretsiz Mardin Ziyareti
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Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, 50 emekli için ücretsiz Mardin gezisi düzenledi. 2024'ün 'Emekliler Yılı' ilan edilmesiyle artan sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen gezi, katılımcıların tarihi ve kültürel yerleri tanımasını sağladı. Mardin'in önemli mekanları ziyaret edilirken, emeklilere yemek ikramı yapıldı. Geziden memnun kalan emekliler, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından 50 emeklinin katılımıyla ücretsiz Mardin gezisi düzenlendi.

2024 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Emekliler Yılı" olarak ilan edilmesiyle birlikte, Türkiye genelinde emeklilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler hız kazandı. Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayelerinde, Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından 21 Kasım'da Diyarbakır'da ikamet eden 50 emeklinin katılımıyla ücretsiz bir Mardin gezisi düzenlendi.

Gezi programı, emeklilerin tarihi ve kültürel değerleri yakından tanımalarını sağlamak amacıyla hazırlandı. Katılımcılar, Mardin'in sokaklarında gezerek Tarihi Çarşı, Mardin Ulu Camii, Dara Antik Kenti ve Zinciriye Medresesi gibi önemli mekanları ziyaret etti. Gezi sırasında katılımcılara sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği ikram edildi.

Keyifli geçen günün ardından emekliler, akşam saatlerinde Diyarbakır'a geri döndü. Katılımcılar, böyle bir organizasyonun düzenlenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek yetkililere teşekkür ettiler. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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