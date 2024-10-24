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Diyarbakır'da Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği Gerçekleştirildi
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Diyarbakır'da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında yüz kız çocuğu yürüyüş yapıp gökyüzüne balon bıraktı. Etkinlikte çocuk hakları ve kız çocuklarının sorunları üzerine bilgilendirmeler yapıldı.

Diyarbakır'da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında yüz kız çocuğu yürüyüş yapıp gökyüzüne balon bıraktı.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi Birimi koordinesinde Dünya Kız Çocukları Günü' kapsamında 100 kız çocuğu ile komite üyeleri bir araya geldi. Programda çocukların yapmış oldukları resimler sergilendi.

Eğitmenler İl Müdürü Aydın Polat, Avukat Mehmet Emin Gün, Sosyal Hizmet Uzmanı Pelin Aydeniz Bülbül ve Psikolog Avni Okay tarafından "Çocuk haklarının önemi ve hukuki süreçler", "Akran zorbalığı" ve "Kız çocuklarının karşılaştığı sorunlar" başlıkları altında bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitim sonrası, yüz kız çocuğu ile Yenişehir ilçesindeki Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden millet bahçesine kadar yürüyüş yapıldı, çocuklar ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, 2012 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladıklarını söyledi.

Bugünün temel amacının farkındalığı artırmak olduğunu belirten Polat, "Kız çocuklarımızın eğitim, sağlık gibi var olan imkanlardan fırsat eşitsizliğinin önüne geçmek, kızların da diğer çocuklarımız gibi bu eşitlikten yararlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda kız çocuklarımıza sürekli farkındalık eğitimlerini veriyoruz. Küresel anlamda ilan edilen günü de bir proje kapsamında Diyarbakır Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Birimi tarafından yürütmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bakanlığımızın ve valiliğimizin büyük katkıları oldu" dedi.

Bugün çocuklara hem hukuksal anlamda, hem de çocuk hakları konusunda avukatlar tarafından bir eğitim düzenlediklerini ifade eden Polat, "Programın içeriği çok zengin. Çocuklarımıza hem kendi haklarını anlatırken aynı zamanda var olan fırsatları da değerlendirmelerini istiyoruz. Bu anlamda toplumda bir farkındalık oluşturuyoruz. Bugünün kız çocukları yarının büyük insanları, anneleri, bilim adamları olacak. Yürüyüş düzenleyerek toplumun da farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Bu projemiz bütün kız çocuklarını kapsıyor. Biraz daha sınırlandırmak için yaklaşık 100 kız çocuğumuzla etkinliği yürütüyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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