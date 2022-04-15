Diyarbakır'da dilenci denetimleri devam ediyor

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokakta çalışan, çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yenişehir ilçesinde artan dilenci çocuk ihbarı üzerine zabıta ekipleri, vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek dilencilik yapan, aileleri tarafından ihmal edilen 18 yaşın altında olup sokakta çalışan, çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik olarak denetimleri sıklaştırdı. Ekipleri, özellikle kavşaklar ve parklarda araçların camını silen, vatandaşları para vermeye zorlayan, mendil, çiçek, hediyelik eşya ve benzeri şeylerin satışı yapan ve dilenen çocuklara yönelik olarak yaptıkları denetimlerde bu çocukların ailelerini tespit ediyor, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 33'üncü maddesi gereği yasal işlem yapıyor. Ekipler, çocukların aileleriyle ilgili de tutanak tutup ailelerin İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevklerini gerçekleştirdiği bildirildi. - DİYARBAKIR