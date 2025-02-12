Diyarbakır'da Depremzedelerin Anılarını Ölümsüzleştirme Çabası

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınları, sevdiklerinin fotoğraflarını büyüterek anıyor. Fotoğrafçı İdris Açin, ailelerin gönderdiği fotoğrafları düzenleyerek onları hayatlarına yeniden katıyor.

Diyarbakır'da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınları, sevdiklerinin fotoğraflarını yaptırarak ölümsüzleştiriyor.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların yakınları, sevdiklerinin fotoğraflarını büyüttürerek onları anıyor. Fotoğrafçı İdris Açin, depremden sonra hayatını kaybedenlerin yakınlarının gelip fotoğflarını yaptırdığını söyledi. Açin, "Aileler depremde hayatını kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını sosyal medya ve WhatsApp'tan gönderiyor. Geçen sene daha fazla depremzede tablosu yapıyordum. Deprem görsellerini daha çok alıyorduk. Daha çok aileler gönderiyordu. Gittikçe bu rakam düşüyor" dedi.

İletilen fotoğrafları photoshop ile düzenlediklerini ifade eden Açin, "Onların düzenlediği hale getiriyoruz, tekrar onlara atıp onaylarını aldıktan sonra burada baskıya veriyoruz. Ondan sonra vernik işlemi görüyor. Daha sonra çerçeveleniyor, paketlenip müşterilerimize gönderiliyor. Türkiye'nin tüm illerinden ve yurt dışından sipariş alıyoruz ve yoğunluğumuz devam ediyor" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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