Diyarbakır'da depremde hayatını kaybedenlerin yakınları bayram namazı sonrası mezarlarına ziyarette bulundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşların yakınları, bayram namazı sonrası mezarlığa ziyarette bulundu.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 11 ilde meydana gelen göçüklerin altında 50 bin üzeri vatandaş hayatını kaybetti. Büyük depremlerden etkilenen 11 ilden biri de Diyarbakır olurken, 1'i boş yıkılan 7 binanın altından 417 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı. Enkaz altından yüzlerce kişi de yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alınmıştı.

Vatandaşlar, bayram namazından sonra Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığına geçerek kimisi yakınının, kimisi arkadaşının mezarı başında Fatiha okuyup dua etti.

Vatandaşlardan Baran Şahin, depremde hayatını kaybeden arkadaşları Ramazan Çaçan ve arkadaşlarının babasının mezarına geldiklerini, ellerinden geldikçe ailelerine destek verdiklerini söyledi.

Onları görmeye geldiklerini belirten Şahin, "Küçüklükten beri yan yanaydık. Fatiha okumaya geldik. Diyorlar, 'bayram günü ruhlar bizi görüyorlarmış' Bizde bizi görmesi için geldik. İnşallah yeri cennet olur. 02'den başlayanların hepsi depremde hayatını kaybedenlerdir" dedi. - DİYARBAKIR