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Diyarbakır'da Çocuk Hakları Söyleşisi Düzenlendi

Diyarbakır'da Çocuk Hakları Söyleşisi Düzenlendi
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Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuk hakları üzerine düzenlenen söyleşide, uzmanlar çocuk koruma yasaları hakkında bilgi verdi ve farkındalık oluşturmak için deneyimlerini paylaştı.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında çocuk hakları söyleşisi gerçekleştirildi.

Etkinlik, İl Müdürü Aydın Polat'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Program öncesi çocuk komitesi üyesi bir çocuk da katılımcılara gitar çalarak şarkı söyledi. Ardından Çocuk Hakları Komitesi il Yetişkin Temsilcisi sosyal çalışmacı Pelin Aydeniz Bülbül, çocuk hakları konusunda katılımcılara bilgi verirken, Çocuk Hakları İl Komitesi İl Yetişkin Temsilcisi avukat Cihan Ay da katılımcılara 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve çocuklara ilişkin yasal mevzuat konusunda hukuki bilgilendirmelerde bulundu.

Programda, çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturulması, mevcut uygulamaların değerlendirilmesi ve iyi örneklerin paylaşılması amaçlandı. Katılımcılar, çocuk haklarının korunmasına yönelik çalışmalarda kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, sahadaki deneyimlerini ve önerilerini paylaştı.

Söyleşiye müdürlük yöneticileri, çocuk kuruluşlarının müdürleri ile çocuk hizmetleri alanında görev yapan psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve diğer meslek elemanları katıldı.

Aile Yılı etkinliklerinin devam edeceği kaydedildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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