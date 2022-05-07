Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler Günü' mesaisi

8 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü öncesi Diyarbakır'da çiçekçiler hazırlıklara başlarken, siparişleri kuryeyle yetiştirmeye çalışıyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da 8 Mayıs Anneler Günü'nde çiçekçilerde yoğunluk başladı. Anneler Günü'nün arefesinde çiçekçiler oluşacak talebi karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Müşterilerine geniş ürün yelpazesinde çiçekler sunacak olan çiçekçiler, Anneler Günü öncesi hazırlıklarını sürdürürken, şehir dışında anneleriyle bir araya gelemeyecek olan çocuklarının telefon ile sipariş mesaisi gece geç saatlere kadar sürmeye devam ediyor.

Anneler Günü'ne bir gün kala sipariş alımlarının tükenmekte olduğunu söyleyen çiçekçi Baver Aksoy, en çok talep gösterilen ürünün saksı çiçekleri olduğunu belirtti. Aksoy, "Yarın Anneler Günü, aşırı derecede çiçek taleplerinde yoğunluğumuz var. İnşallah iyi geçecek, siparişler güzel hatta bugünden itibaren sipariş alamayacağız gibi görünüyor. Dışarıda siparişlerimiz çok var, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin başta olmak üzere çoğu insanımız batıda çalıştığı için burada olan anneleri için arayıp gönderiyorlar. Aynı gün içerisinde teslimat yapıyoruz, çeşitlerden en çok tercih edilenler teraryum, gül, yapma çiçek ve orkideler" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel