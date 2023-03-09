Diyarbakır'da çiçekçilerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yoğunluğu

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçekçilerde yoğunluk başladı.

Diyarbakır'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinden birçok kişi, hediye arayışına girdi. Kadınların mutluluğunu düşünenler, genellikle özel günlerde en çok tercih edilen karanfil ve buket çiçeklerine yöneldi. Sabah saatlerinde çiçekçilerde başlayan yoğunluk ürünlerin tükenmesine kadar ulaştı. Diyarbakır'da çiçek satışı yapan Agit Demir, deprem felaketinden dolayı buruk geçse de yoğunluğun olduğunu kaydetti. Demir, "Bugün günlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, depremden dolayı biraz buruk geçiyor, fakat yoğunluk var elimizdeki malzemeler tükenme durumuna geldi satış var. Dışarı ve mağaza içinde satışlarımız yapılıyor, telefonla gelen siparişleri gönderiyoruz. Teraryum, yapay, kaktüs, saksı, orkide çiçeklerimiz çeşit çeşit var. Buket gül ve karanfil en çok satılıyor. Bugün karanfil günü aslında iş yerleri tarafından çokça talep edilen ürünümüz. Dünyadaki tüm kadınlarımızın en içten dileklerimle günlerini kutluyorum" dedi. - DİYARBAKIR