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Diyarbakır'da bin 110 bina için acil yıkım kararı

Yerel Haberler

Diyarbakır'da bin 110 bina için acil yıkım kararı Diyarbakır'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarında 45 bin 149 binada denetim yapıldı.

Diyarbakır'da bin 110 bina için acil yıkım kararı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarında 45 bin 149 binada denetim yapıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin Diyarbakır'da enkaz çalışmaları tamamlanırken, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremde şehirdeki binalarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar 45 bin 149 binada hasar tespiti yapıldı. Hasar tespiti yapılan binalar içerisinde bin 110 binanın (8 bin 284 ev) acil yıkılmakla birlikte ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Öte yandan bin 44 binanın (12 bin 106 ev) orta hasarlı, 10 bin 977 binanın ise az hasarlı olduğu tespit edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İklim Değişikliği Diyarbakır Yerel Haberler

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