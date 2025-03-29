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Diyarbakır'da Bayram Trafiği Yoğunlaştı

Diyarbakır'da Bayram Trafiği Yoğunlaştı
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Diyarbakır'da bayram arifesinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlar uzun kuyruklar oluştururken, trafik polisleri yolları açmak için yoğun çaba harcıyor. Bayram alışverişinin arttığı şehirde alternatif güzergahlar önerildi ve toplu taşıma kullanımı teşvik edildi.

Diyarbakır'da bayram arifesinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Araçların uzun kuyruklar oluşturduğu bölgelerde trafik polisleri, yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Özellikle Mardin Kapı, Dağkapı, Suriçi bölgesi ve ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Bayram alışverişi için hareketliliğin arttığı şehirde, sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesi uyarısı yapılırken, vatandaşlar toplu taşıma kullanımına özen göstermeye çağrıldı. Trafik polislerinin yönlendirmesi ile trafik bir nebze olsa rahatladı. Vatandaşlarda araçlarından inerek trafiği açmak için çaba gösterdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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