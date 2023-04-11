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Diyarbakır'da bayram telaşı başladı

Diyarbakır'da bayram telaşı başladı

Yerel Haberler

Diyarbakır'da bayramın yaklaşmasıyla birlikte çarşı esnafında telaş başladı.

Diyarbakır'da bayramın yaklaşmasıyla birlikte çarşı esnafında telaş başladı.

Merkez Sur ilçesinde Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla çocuklarına ve kendilerine bayramlık kıyafetlerini almak isteyen vatandaşlar dükkanlara akın etti. Vatandaşların yağmurlu güne rağmen dışarıya çıkıp alışverişini yapmaları dikkatleri çekti. Bayramın gelişini en çok sevinenler arasında yer alan esnaf, tüm hazırlıklarını sürdürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır Sur Yerel Haberler

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