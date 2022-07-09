Diyarbakır'da bayram sabahı vatandaşlar mezarlıklara akın etti - Haberler

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Diyarbakır'da bayram sabahı vatandaşlar mezarlıklara akın etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Diyarbakır'da bayram sabahı vatandaşlar mezarlıklara akın etti

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti.

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti.

Diyarbakır Yeniköy Asri Mezarlığı her bayram olduğu gibi bu bayram da yakınlarını kaybedenlerle doldu taştı. Vatandaşlar günün erken saatlerinde mezarlığa akın etti. Yakınlarını ziyaret eden vatandaşlar, mezar başlarında dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu. Mezarlıkta bulunan çeşmelerden su alarak, mezar taşlarını yıkayıp mezarlıkları sulayan vatandaşlar, gözyaşları içerisinde ölen yakınları için dua etti. Kentte mezarlıklara giden yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

Mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlardan Kutbettin Turhan, bayramlarda mezarlılara geldiklerini ve Perşembe günü de geldiklerini söyledi. Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Turhan, "Burada babam, yeğenim var. Sabah sakindir diye geldim. Ama yine yoğunluk var. Allah, kabul etsin. Allah, bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun" dedi.

Annesinin mezarını ziyaret eden Orhan Bilen ise anne ve babasının mezarına geldiğini aktardı. Tüm Müslümanların bayramını kutladığını aktaran Bilen, tüm ölmüşlere rahmet dilediğini ifade etti. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Diyarbakır Yeniköy Yerel Haberler

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