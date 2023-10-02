Diyarbakır'da balık satış yerleri denetlendi

Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube personeli tarafından balık satış yerleri denetlendi.

Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube personeli tarafından balık satış yerleri denetlendi.

Türkiye genelinde eş zamanlı 81 ilde balık çıkış, toptan ve perakende satış noktaları denetlendi. Diyarbakır'daki denetimlerde de perakende satış noktaları, soğuk hava depoları, semt pazarları, iç sular denetlendi ve bazı işletme sahipleri uyarıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden denetimle ilgili yapılan açıklamada, "Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan perakende satış yerleri, soğuk hava depoları, iç sular ve yol güzergahlarındaki denetimler titizlikle yapıldı" denildi. - DİYARBAKIR