Diyarbakır'da Aileler Sıcak Hava Kaçış Noktasını Buldu: Süs Havuzları

Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar ve aileleri, soluğu süs havuzunda alarak serinlemeye çalışıyor.

Sıcaklığın 38 dereceye ulaştığı kentte, Sur ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen çocuklar ve aileleri, hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için Anzele Parkı'ndaki havuza girdi.

Bazı çocuklar tehlikeli olmasına rağmen suya atladı, havuzdan çıkan çocuklar beton zemine uzanıp güneşlendi. Aileler ise, tabura ile suyun içinde oturarak ayaklarını bırakıp serinledi, çay keyfi yaptı.

Havuza ayaklarını bırakıp serinlemeye çalışan Şahin Gültekin, Diyarbakır'ın 36-37 derece olduğunu söyleyerek, "İzmir'den geldik, çok sıcak, bildiğiniz gibi değil. Soluğu her zamanki gibi Anzele de aldık. Buralar çok güzel, çocuklarla geldik, eğleniyorlar. Çocuklar için de çok iyi aktivite oldu" dedi.

Aziz Gültekin ise sıcaklığın 38-39 derede arası olduğunu belirterek, "Anzele'ye geldik. Herkese tavsiye ediyorum. Çok sıcak" diye konuştu.

Çocuklardan Reber Akbudak, havanın çok sıcak olduğunu, Anzele'ye geldiğini ifade etti.

Muhammed Baver Şeker de, havaların çok sıcak olduğunu, bir şey yapamadıkları için yüzmeye geldiğini söyledi. - DİYARBAKIR