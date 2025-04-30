Diyarbakır'da Aileler HDP Önünde Oturma Eylemi Başlattı

Diyarbakır'da, 2019'dan beri eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eyleminde olan anne ve babalar, PKK'dan evlatlarını istiyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor. Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu, her sabah çadıra geldiğini hatırlattı. Allah'tan umudunu kesmediğini belirten Uslu, "Bir gün Mahmut'umu burada alıp eve götüreceğim. Hep o hayalle, o umutla geliyorum. Hiç vazgeçmeyeceğim, hep geleceğim. HDP binasının tabelalarını da sökmüşler. Tabelası sökülse, ne yapılsa ömrümüz yettiği kadar biz vazgeçmeyeceğiz. Mahmut'um, oğlum eğer beni görüyorsan, beni diyorsan dön eve gel. İnan ki perişanız" dedi.

Fadime Levent için Kütahya'dan gelen Hatice Levent, kızını almadan gitmeyeceğini vurgulayarak, "Fadime, beni görüp duyuyorsan yavrum güvenlik güçlerine teslim ol. Seni çok özledim. Bu anaların, babaların gözyaşı sel oldu. Bu binanın tabelasını söktüler. Ne yaparsa yapsınlar biz çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz" diye konuştu.

Ramazan Üçdağ'ın babası Recep Üçdağ da evladını istediğini, annelerin ve babaların 6 yıldır gözyaşı döktüğünü dile getirdi. Üçdağ, "Oradaki hayat, hayat değil. Kesinlikle oradaki hayat size ölümden başka hiçbir şey veremez. Gelin güzel bir hayat burada sizi bekliyor. Evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız. Bunu örgüt de bilsin" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR