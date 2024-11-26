Diyarbakır'da Afet Risk Azaltma Toplantısı Düzenlendi

Diyarbakır'da, afet risklerini azaltmak ve hazırlık seviyesini artırmak amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın farklı doğal afetler için risk taşıyan bir bölge olduğunu belirterek, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine değindi. Zorluoğlu, şehirdeki tüm paydaşların iş birliği içinde çalışarak, afetlere karşı daha dirençli bir Diyarbakır inşa etmek için gereken adımları atacaklarını ifade ederek bu tür toplantıların, afet risklerinin azaltılmasına yönelik atılacak somut adımlar için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü İlami Çakmak ise, Diyarbakır'ın afet risklerine dair yapılan analizleri ve bu risklere yönelik alınması gereken önlemleri aktardı. Özellikle deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çeken Çakmak, ilgili kurumların afetlere yönelik alabileceği tedbirler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıya; il yönetimi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve diğer ilgili paydaşlar katıldı. - DİYARBAKIR