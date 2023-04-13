Diyarbakır'da 90 Metruk Yapının Yıkımı Başladı

DİYARBAKIR'dın Bağlar ilçesindeki 90 metruk yapının yıkımına başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nce, can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk yapıların yıkılması için çalışma başlatıldı. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Bağlar ilçesindeki mahallelerden Muradiye'de 23, Fatih'te 17, Alipınar'da 2, Şeyh Şamil'de 3, 5 Nisan'da 4, Yunus Emre'de 8, Körhat'ta 8 ve Kaynartepe'de 25 olmak üzere toplam 90 metruk yapının yıkımı için ihale sürecini tamamladı.