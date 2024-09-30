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Diyarbakır'da 65 Yaşındaki Kadın, 20 Yıldır Çöp Toplayarak Geçiniyor

Diyarbakır'da 65 Yaşındaki Kadın, 20 Yıldır Çöp Toplayarak Geçiniyor
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Diyarbakır'da 65 yaşındaki Hazal Çelik, 20 yıl önce eşini kaybettikten sonra çocuklarına bakmak için çöp toplayarak geçimini sağlıyor. Günde 20 saat çalışan Çelik, günde 100-150 TL kazanarak zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Diyarbakır'da 65 yaşındaki kadın, 20 yıldır çöp toplayarak geçimini sağlıyor.

Lice ilçesinde 1975 yılında meydana gelen depremden sonra kent merkezine gelen Hazal Çelik (65), 20 yıl önce eşini kaybettikten sonra çocuklarına bakmak için çöp toplamaya başladı. Çelik, 20 yıldır sokakta çöp toplayarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

Hazal Çelik, günde 20 saat çalıştığını belirterek, "Günde 100-150 kazanıyorum, idarem olmuyor. Oğlum 25 yaşındadır bana bakmıyor. İki kızım var, onlar da evlidir. Teneke, kola şişesi, karton topluyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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