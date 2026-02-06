Haberler

Diyarbakır'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okutuldu

Diyarbakır'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okutuldu
Güncelleme:
Diyarbakır'da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programları çerçevesinde mevlit okutuldu. Törene il protokolü katıldı.

Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okutuldu.

6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde anma programları düzenlendi. Yeniköy Mezarlığı'ndaki anma töreninin ardından Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camii'nde düzenlenen mevlit programına katıldı. Programa Vali Zorluoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Müftüsü Celal Büyük ile diğer protokol üyeleri katıldı. İl Müftüsü Celal Büyük'ün okuduğu duanın ardından cuma namazı kılındı. Namaz çıkışında depremde hayatını kaybedenlerin ruhu için vatandaşlara ikramda bulunuldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

