Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, saat 01.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. - DİYARBAKIR