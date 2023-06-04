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Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Yerel Haberler

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, saat 01.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, saat 01.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır Deprem AFAD Yerel Haberler

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