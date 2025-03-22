Diyarbakır'da 30 yıllık lezzet geleneği

Glikozuz tatlılar iftar sofralarını süslüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 30 yıldır hizmet veren biri kadın 5 kişilik ailenin işlettiği tatlıcı dükkanı, iftar saatlerine yakın oluşan yoğunlukla dikkat çekiyor. Şeker pancarı kullanılarak üretilen glikozuz tatlılar buradan alınarak iftar sofralarını süslüyor. Bu sağlıklı ve lezzetli tatlılar, hem yerel halk hem de çevre ilçelerden gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

İftar saatlerine yakın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semti Benu Sen Mahallesinde bulunan dükkanın önünde oluşan uzun kuyruklar, tatlıların ne kadar popüler olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca, bölgedeki diğer esnaf da bu tatlıcıdan toptan tatlı alarak kendi dükkanlarında satışa sunuyor. Bu durum, tatlıcının ününü daha da artırıyor. Vatandaşlar, özellikle Ramazan ayında iftar sofralarını süsleyen bu tatlıları almak için başka ilçelerden geliyor. Tatlı işletmecisi, 30 yıldır bu işi sürdürdüğü, bu geleneği, kaliteli malzemeler ve geleneksel yöntemlerle yaşatmaya devam ettiğini söyledi.

İşletmeci Mehmet Şirin Sukut, 30 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Sukut, "3 tane un kullanıyoruz ve şekerimiz Elazığ'dan geliyor. Yağımız hakikidir memnunuz 30 yıldır aynı yağı kullanıyoruz. Şerbeti şeker pancarından kendi ellerimle yapıyorum" dedi.

Farklı semtlerden ve ilçelerden müşterilerinin geldiğini söyleyen Suluk, "Bağlar, Lice, Kayapınar, Çınar'dan gelip alıyorlar. 10 kişi buradan geçimini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Diğer esnafında gelip buradan alışveriş yaptığını kendi işletmelerinde sattığını ifade eden Sukun, "Çiğköfteci, lokantacı gibi işletmeciler gelip buradan toptan tatlı alıp satıyorlar. Onlarda ekmek kazanıyor, bizde. 6 kişilik bir aileyiz, hepimiz burada çalışıyoruz" diye konuştu.

İşletmeci Mehmet Şirin Sukut'un eşi Menduha Sukut ise 30 yıldır çocukları ile birlikte bu işi yaptıklarını söyledi. Sukut, "Ramazan ayında işlerimiz çoğalıyor. Uzaklardan da geliyorlar. 3 çeşit un kullanıyoruz. Şerbetini ben ve kocam kendimiz hazırlıyoruz. Bizden toptan alıp her semtte, yerde satıyorlar. İftar saatine yakın yoğunluk oluyor vatandaşlarda gelip tane şeklinde alıp evlerine götürüyor" dedi.

Bağlar ilçesinde seyyar satıcılık yapan Orhan Yaprak, buraya kadar gelip toptan halka tatlı aldığını söyledi. Yaprak, "Çiğköfte ile beraber götürüp sokakta satıyorum. 40 sene önce çocukken yediğim tatlı ile bire bir aynı tatlıyı yapıyor. Gelip alan bir daha gelip alıyor bağımlılık yapıyor" şeklinde konuştu.