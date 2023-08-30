Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü, valilik önünde düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü, yurt genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da kutlandı. Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park'ta düzenlenen tören, Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi. Ardından valilik önünde öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı. Program daha sonra Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal'ın selamladığı birliklerin geçişi ve helikopter gösterisiyle sona erdi.

Programa Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 8. Ana Jet Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, vali yardımcıları ve kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, şehit aileleri ve yakınları, gaziler, kurum ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı. - DİYARBAKIR