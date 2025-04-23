Diyarbakır'da 23 Nisan Etkinliği: Öğrencilere Kültürel Gezi Düzenlendi

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinden olmak üzere 23 ilkokulun öğrencisi kent merkezine getirilip tarihi yapılara gezi düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Lice ve Kulp ilçelerine bağlı köylerden 23 ilkokul öğrencisi, şehir merkezinde misafir edildi. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından organize edilen etkinlik, TÜMAY Derneği ve gönüllü üniversite öğrencilerin destekleriyle gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, tarihi ve kültürel alanları keşfetti, eğitsel ve sanatsal etkinliklere katıldı, şehir merkezindeki sosyal yaşantıya dahil oldu. Her bir öğrenciye, üniversitenin farklı bölümlerinden 23 gönüllü üniversite öğrencisi eşlik ederek onlara rehberlik etti; okudukları bölümlerden söz edip rol model oldu.

Proje Koordinatörü Büşra Ronahi İlke, bunun sadece bir kültürel gezi değil, bir umut ve ilham buluşması olduğunu söyledi. İlke, "İçkale Atatürk Müzesi'nde palyaço ekibi eşliğinde eğlenceli açılış ve eski para basma gibi müze etkinlikleri yapıldı. Hz. Süleyman Camii ziyaret edildi. Ulu Cami'de El-Cezeri güneş saati incelendi. Hasanpaşa Han'ında kitapçı gezildi. Dört Ayaklı Minare ve Ongözlü Köprü'de halaylar eşliğinde gezi tamamlandı. Etkinlik boyunca çocuklara çeşitli hediyeler, teşekkür belgeleri takdim edildi ve bu özel gün, hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyime dönüştürüldü" dedi. - DİYARBAKIR