Diyarbakır'da 2. Uluslararası Toplum ve Ruh Sağlığı Kongresi Başladı

Diyarbakır'da 3 gün sürecek olan "2. Uluslararası Toplum ve Ruh Sağlığı Kongresi" başladı.

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Kongre Başkanı Doç. Dr. Özgür Altındağ, bugün binlerce yıllık tarihiyle medeniyetin beşiği olan, kültürel zenginliği ve insani çeşitliliğiyle her dönemde umut üretmiş Diyarbakır'da yeniden bir araya geldiklerini söyledi. Altındağ, "Diyarbakır, günümüzde yalnızca tarihsel mirasın değil, aynı zamanda bilimsel düşüncenin ve kültürel üretimin de önemli bir merkezidir. Bu buluşma, yalnızca bir kongrenin açılışı değil bilimin, vicdanın ve insanlığın kesiştiği bir yolculuğun devamıdır. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz kongremizde yeşeren o ortak umut, bugün daha köklü, daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde karşınızda duruyor" dedi.

Uzm. Psikolojik Danışman ve Toplum ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hayriye Müjde Erçetin ise, bu yıl ikincisini düzenledikleri Toplum ve Ruh Sağlığı Kongresi'nin temasını "21. Yüzyılda Ruh Sağlığı, Direnç ve Müdahale" olarak belirlediklerini söyledi. Erçetin, "Kongremizin hem geçen yıl hem de bu yıl Diyarbakır'da yapılmasını özellikle istedik. Çünkü Diyarbakır, tarih boyunca yeniden inşanın, bir araya gelmenin, dayanışmanın, aynı zamanda bilimin ve kültürün sembolü olmuş bir şehir. Ancak ne yazık ki bu anlamda kentimizin görünürlüğünü artırmak her zaman kolay olmuyor. İşte bu nedenle Diyarbakır'ı merkezine alan bu kongreyi düzenlemeyi bir misyon olarak benimsedik. Toplum ve Ruh Sağlığı Derneği'nin temel amaçlarından biri de tam olarak budur. Geçen yıla göre katılımcı sayımızda ciddi bir artış yaşandı. Geçen yıl 9 davetli konuşmacımız vardı; bu yıl ise 17 davetli konuşma planladık. Bunlardan 3'ü Amerika'dan, onlarla online çalışma yapıyor olacağız. Konuşmaların bir bölümü çevrim içi olarak yapılacak. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve üniversitelerinden gelen 14 değerli hocamız da Diyarbakır'da bizlerle olacak. Bu kongre, hem kentin görünürlüğü hem de ruh sağlığı alanında yürütülen çalışmaları güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Erçetin, kongreye ruh sağlığı alanında çalışan veya bu alana ilgi duyan herkesin katılabileceğini söyledi. Erçetin, "Psikolojik danışmanlar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri, psikiyatristler; mezunlar, uygulayıcılar ve özellikle son sınıf lisans öğrencileri bu kongrede yer alabilir. Öğrencilere mesleki gelişimlerini destekleyecek özel bir alan sunuyoruz. Kongremizde 7 panel ve 15 atölye çalışması gerçekleştirilecek. Bu yönüyle kongremiz, Türkiye'de ruh sağlığı temalı en kapsamlı organizasyonlardan biri olma özelliğini taşıyor" şeklinde konuştu.

Mesleki olarak kendilerini sürekli güncellemeye ve güçlendirmeye ihtiyaç olduğunu aktaran Erçetin, şu ifadeleri kullandı:

"21. yüzyılda bilgi çok hızlı değişiyor; özellikle yapay zekanın gelişimiyle birlikte bu değişime ayak uydurmak daha da önemli hale geliyor. Bu nedenle ruh sağlığı profesyonellerinin ve öğrencilerinin bilgi, deneyim ve dayanışma içinde bir araya gelebilmesi için bu kongreyi çok değerli buluyoruz. Ruh sağlığı temalı bu ölçekte bir kongre, Türkiye'de ilk kez bu kapsamda gerçekleştiriliyor." - DİYARBAKIR