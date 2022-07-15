Diyarbakır'da 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Askeri Çoban mezarı başında anıldı. FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Askeri Çoban mezarı başında anıldı. Diyarbakır Valiliği'nce düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan işçi Askeri Çoban kabri başında anıldı. Anma etkinliğine Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali İhsan Su, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, askeri erkan, Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan, kurum amirleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katılarak şehidin kabri başında dua ederek ziyarette bulundu. Şehit Çoban için Kur'an'ı Kerim okutularak mezarına çiçekler bırakıldı. - DİYARBAKIR İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler

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