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Diyarbakır Alışveriş Festivali Yoğun İlgiyle Başladı

Diyarbakır Alışveriş Festivali Yoğun İlgiyle Başladı
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Diyarbakır'da düzenlenen Başkent Moda ve Alışveriş Festivali, 70'e varan indirimlerle vatandaşların ilgisini çekti. Festivalde kıyafet, takı ve ayakkabı gibi birçok ürün sergilendi. 11-16 Mart tarihleri arasında saat 11.00-24.00 arasında ziyaret edilebilecek festival, yerel halk ve şehir dışından gelen misafirler için bir buluşma noktası oldu.

Diyarbakır'da 70'e varan indirimlerle düzenlenen alışveriş festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başkent Moda ve Alışveriş Festivali'nde kıyafet, takı, ayakkabı başta olmak üzere birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu. Festival, moda tutkunlarının ve alışveriş severlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Renkli stantlar ve indirimli ürünlerle dolu festival alanı, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor. 11-16 Mart tarihleri arasında devam edecek olan festival, her gün saat 11.00 ile 24.00 arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Festival, hem yerel halkın hem de şehir dışından gelen misafirlerin uğrak noktası haline geldi.

Festivalin Genel Koordinatörü Rabia Baygar, festivalin Türkiye'nin birçok şehrinden firmanın katıldığını söyledi. Baygar, "Firmalarımız yüzde 70'e varan dev indirimleri ile şu anda Diyarbakır'da. Birbirinden güzel ürünleri kaçırmaması için hanımları bekliyoruz. Kadın giyim, erkek giyim, ayakkabı, takı, aksesuara dahil her şeyi bulabileceğiniz ve indirimli alabileceğiniz bir satış platformu. Festivalimiz 6 gün sürüyor. Kaçırmamanız gereken fırsatlar ve indirimler sizlerle sabah 11.00'den gece 24.00'e kadar sizlerle beraberiz" ifadelerini kullandı.

Esnaf Mustafa Ayhan, Ankara'dan üçüncü kez geldiklerini dile getirerek, "Birçok mağazanın, birçok firmanın olduğu bir festival. Diyarbakır halkı bize alıştı. Hatta soruyorlar bir dahaki festivalimiz ne zaman diye. Diyarbakır'ı sevdik, Diyarbakır halkı gerçekten misafirperver ve bizleri de bu noktada çok iyi ağırladılar, kendilerinden memnunuz. Daha önceki durağımız Gaziantep'ti buradan da Konya'ya gideceğiz. Diyarbakır'da sevdik teşekkür ediyoruz Diyarbakır halkına" diye konuştu.

Ayakkabı işletmecisi Melisa Katıldı ve Nur Gören de, satışların çok iyi olduğunu, beklenenin üstüne çıktıklarını, Diyarbakır'dan ve Diyarbakır halkından çok memnun olduklarını söylediler.

Vatandaşlardan Habip Tuncer ise, fuarı çok beğendiği söyleyerek, fiyatların çok iyi, çok uygun bulduğunu kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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