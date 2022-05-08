Diyanet İşleri Başkanlığından gençlere yönelik 'ayet' konulu fotoğraf yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı, gençlerin dünyaya, çevrelerinde yaşananlara ve tüm varlığa Kur'an nazarıyla bakabilmelerine katkı sağlamak amacıyla "Kadrajımda Ayet Var" konulu fotoğraf yarışması düzenliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, gençlere yönelik "Kadrajımda Ayet Var" konulu fotoğraf yarışması düzenliyor. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışmaya, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren başkanlığın Kur'an kurslarında eğitim almış veya almakta olan, Nisan 2022 tarihi itibarıyla 15 yaşını doldurmuş, 25 yaşını doldurmamış gençler katılabilecek. Yarışmaya jüri üyelerinin ve düzenleme kurulunun birinci derece yakınları katılamayacak. Gençlerin çevrelerinde yaşananlara, tabiatta meydana gelen olaylara ve canlı/cansız her şeye Kur'an-ı Kerim'in nazarıyla bakabilmelerine, dünyayı ayetlerin ışığında görebilmelerine ve anlamlandırabilmelerine dair farkındalıklarına katkı sağlamanın amaçlandığı yarışmaya gönderilecek eserler, Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle ilişkilendirilecek ve ayetin Türkçe meali Diyanet İşleri Başkanlığı mealinden alınacak. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada katılımcılar, cep telefonu veya fotoğraf makinesiyle (Kompakt veya DSLR) çektikleri fotoğraflarla yarışacaklar.

Yarışmacıların fotoğraf ve telif formunu kurankurslari@diyanet.gov.tr adresine en geç 29 Mayıs Pazar günü saat 23.59'a kadar ulaştırması gerekiyor. Yarışma sonuçları, 2022 yılı Haziran ayı içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığının web sayfasında ilan edilecek. Sonuçlar ayrıca tüm ödül ve sergileme hakkı kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecek.

Birinci olan esere 6 bin, ikinci olana 4 bin ve üçüncü olana ise 2 bin TL ödül verilecek olan yarışmada, mansiyon ödülü 1000, sergileme bedeli ise 500 TL olarak belirlendi. Katılımcılar yarışmaya dair tüm detaylara https://www.diyanet.gov.tr adresinden ulaşabilecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel