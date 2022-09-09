Diyanet Yayınları seyyar satış aracı Afyonkarahisar'da Yerel Haberler Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının teşhir, tanıtım ve satışı amacıyla Ankara'dan yola çıkan "Diyanet Yayınları seyyar satış aracı" Afyonkarahisar'a geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının teşhir, tanıtım ve satışı amacıyla Ankara'dan yola çıkan "Diyanet Yayınları seyyar satış aracı" Afyonkarahisar'a geldi. Zafer Meydanı'nda halka hizmet sunan Diyanet'in seyyar satış aracı, Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından yapılan dua ve düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tanıtım ve satış aracında Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarında yüzde 40 indirim uygulanıyor. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Diyanet İşleri Başkanlığı Karahisar Ankara Yerel Haberler

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