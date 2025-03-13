Diyanet Vakfı Afyonkarahisar'dan İhtiyaç Sahiplerine Gıda Desteği

Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Şubesi Kadın Kolları, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Şubesi Kadın Kolları, bu yıl da Ramazan ayında gönüllülerin ve Kur'an kurslarındaki kursiyerlerin desteği ile hazırlanan gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Müftüoğlu Kurt, TDV Kadın Kolları Koordinatörü Makbule Dal, Kadın Kolları Başkanı Selma Çetin ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte hazırlanan gıda kolileri, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Afyonkarahisar Şubesi'nden yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolilerini ulaştırmaya devam edileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR