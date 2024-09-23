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Diyanet'ten Türkiye Kur'an Yarışması Finali Siirt'te Yapıldı

Diyanet'ten Türkiye Kur'an Yarışması Finali Siirt'te Yapıldı
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kur'an yarışmasının Türkiye finalleri Siirt Hacı Fethi Serin Camii'nde gerçekleştirildi. Kahramanmaraş'tan Ubeydullah Kırlar birinci oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlenen Kur'an yarışmalarının Türkiye finalleri Siirt Hacı Fethi Serin Camii'nde gerçekleştirildi.

Siirt İl Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmada belli bir takvim çerçevesinde ilçe, il ve bölge birincisi olan Gaziantep, Trabzon, Kahramanmaraş, Erzurum, Aksaray, Yalova, İzmir, Eskişehir, Bingöl ve İstanbul'dan 10 din görevlisi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan yarışmada Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal selamlama konuşması yaparak yarışma finalinin Siirt'te yapılmasından duyduğu mutluluğu belirtti.

Yarışmada komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucunda Kahramanmaraş'tan Fethi Kütülçü Camii Müeezzin Kayyımı Ubeydullah Kırlar Türkiye birincisi oldu. Trabzon'dan Yusuf Yılmaz ikinci ve Yalova bölgesinden Hakan Tuparlak ise üçüncü oldu.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 2024 Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen erkekler Türkiye finali hafızlık yarışmasının ödül töreninde yaptığı konuşmada, Siirt'in "Evliya ve Ulema Diyarı" olarak böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kızılkaya, yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından katılan hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle oluşturdukları manevi atmosferin gönülleri fethettiğini söyledi.

Final yarışmasına Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal, vatandaşlar ve din görevlileri katıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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