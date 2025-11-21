Haberler

Diyanet'ten Şiddetin Çaresi: Merhamet Eğitimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki cuma hutbesinde "Şiddetin Çaresi Merhamet Eğitimi" konusunu işledi. Hutbede ailelere sosyal medya, şiddet ve akran zorbalığı konusunda uyarılarda bulunuldu. Şiddetin toplum üzerindeki olumsuz etkileri vurgulanarak, merhametin önemine dikkat çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Şiddetin Çaresi Merhamet Eğitimi" olurken, hutbede ailelere, sosyal medya, şiddet ve akran zorbalığı uyarısı yapıldı.

Her hafta kılınan Cuma namazında, Müslümanlara kıymetli bilgi ve öğütlerin aktarıldığı cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Şiddetin Çaresi Merhamet Eğitimi" oldu. Bu haftaki Cuma Namazı öncesinde verilen hutbede, şiddetin hiç bir çeşidinin kabul edilemez olduğu ve merhametin hakim kılınması gerektiği vurgulanırken, ailelere de sosyal medya, şiddet ve akran zorbalığı uyarısı yapıldı.

Cuma namazında verilen hutbede; "Şiddetin sıradan bir hal aldığı, akran zorbalığının her geçen gün yaygınlaştığı, insanların birbirleriyle kavgalarını sosyal medyada paylaşmayı marifet saydığı, sokakta, toplu taşımada ve trafikte mal ve can emniyetinin hiçe sayıldığı bir dönemden geçmekteyiz. Alkol, kumar ve uyuşturucu madde gibi bağımlılıklar, kötülüklere sevk eden dijital oyunlar, yanlış örneklerle kirlenen ekranlar maalesef şiddetin günden güne yayılmasına zemin hazırlamaktadır. Oysa şiddet hiçbir sorunu çözemez. Aksine sevgiyi bitirir, insanı yalnızlaştırır, toplumu çürütür. Şiddetin çaresi merhamet eğitimidir. Allah'ın bizlere emaneti olan çocuklar, inancı, iyiliği, merhameti, sevgi ve saygıyı ilk olarak ailesinden öğrenir. Şiddetin gölgesini hayatımızdan uzaklaştırmak için, gönüllerimize muhabbeti, evlerimize ve okullarımıza merhameti hakim kılalım. Kalbimize düşen öfke kıvılcımlarını rahmet yağmurlarıyla söndürelim. Evlatlarımızın yüreğine sevgi, saygı, anlayış ve paylaşmanın tohumlarını serpiştirelim. Unutmayalım ki, bir çocuğun zihnine işlenen güzel bir söz, gönlüne yerleştirilen merhamet ve muhabbet yarının huzur dolu dünyasına dikilmiş bir fidan olacaktır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.