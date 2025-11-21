Diyanet'ten Şiddetin Çaresi: Merhamet Eğitimi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Şiddetin Çaresi Merhamet Eğitimi" olurken, hutbede ailelere, sosyal medya, şiddet ve akran zorbalığı uyarısı yapıldı.

Her hafta kılınan Cuma namazında, Müslümanlara kıymetli bilgi ve öğütlerin aktarıldığı cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Şiddetin Çaresi Merhamet Eğitimi" oldu. Bu haftaki Cuma Namazı öncesinde verilen hutbede, şiddetin hiç bir çeşidinin kabul edilemez olduğu ve merhametin hakim kılınması gerektiği vurgulanırken, ailelere de sosyal medya, şiddet ve akran zorbalığı uyarısı yapıldı.

Cuma namazında verilen hutbede; "Şiddetin sıradan bir hal aldığı, akran zorbalığının her geçen gün yaygınlaştığı, insanların birbirleriyle kavgalarını sosyal medyada paylaşmayı marifet saydığı, sokakta, toplu taşımada ve trafikte mal ve can emniyetinin hiçe sayıldığı bir dönemden geçmekteyiz. Alkol, kumar ve uyuşturucu madde gibi bağımlılıklar, kötülüklere sevk eden dijital oyunlar, yanlış örneklerle kirlenen ekranlar maalesef şiddetin günden güne yayılmasına zemin hazırlamaktadır. Oysa şiddet hiçbir sorunu çözemez. Aksine sevgiyi bitirir, insanı yalnızlaştırır, toplumu çürütür. Şiddetin çaresi merhamet eğitimidir. Allah'ın bizlere emaneti olan çocuklar, inancı, iyiliği, merhameti, sevgi ve saygıyı ilk olarak ailesinden öğrenir. Şiddetin gölgesini hayatımızdan uzaklaştırmak için, gönüllerimize muhabbeti, evlerimize ve okullarımıza merhameti hakim kılalım. Kalbimize düşen öfke kıvılcımlarını rahmet yağmurlarıyla söndürelim. Evlatlarımızın yüreğine sevgi, saygı, anlayış ve paylaşmanın tohumlarını serpiştirelim. Unutmayalım ki, bir çocuğun zihnine işlenen güzel bir söz, gönlüne yerleştirilen merhamet ve muhabbet yarının huzur dolu dünyasına dikilmiş bir fidan olacaktır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN