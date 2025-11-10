Haberler

Diyanet'ten Atatürk'ün Vefatının 87. Yılına Dair Mesaj

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılında saygı ve minnetle yad ettiklerini duyurdu. Başkanlık, Atatürk'ün yanı sıra milli mücadelenin kahramanlarına da rahmet diledi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87'nci yılında saygı ve minnetle yad ediyoruz"

Başkanlık tarafından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87'nci yılında saygı ve minnetle yad ediyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizin varoluş çabasını temsil eden ve dünyanın pek çok yerindeki mazlumlara ilham kaynağı olan milli mücadelemizin tüm kahramanlarına Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği cennet vatanımızı ve değerlerimizi muhafaza ederek geleceğe taşımayı ihmal edilemez bir görev olarak görüyoruz. Bu anlayışla Başkanlığımız, medeniyet mirasımızı yarınlara taşımak adına devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için tüm mensuplarıyla çalışmaya devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
