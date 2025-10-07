Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığına Yeni Genel Müdürler Atandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına atanan genel müdürler, düzenlenen bir törenle görevlerine başladı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, görevini tamamlayanları teşekkür ederek uğurladı, yeni atananlara başarılar diledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına atanan Genel Müdürler, düzenlenen törenle görevlerine başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığına atanan genel müdürler, Başkanlık yerleşkesinde düzenlenen törenle görevlerine başladı. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Metin Akbaş görevi Dr. Şaban Kondi'den, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne atanan Hamza Bayram görevi Cafer Tayyar Doymaz'dan, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne atanan Ensari Yentürk görevi Mahmut Özdemir'den, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne atanan Sinan Kazancı görevi Akif Pusmaz'dan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Nazif Fethi Yalçınkaya görevi Bünyamin Kahraman'dan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına atanan Mehmet Arslan görevi Dr. Hasan Güçlü'den, Strateji Geliştirme Başkanlığına atanan Halit Güldemir görevi Mustafa Irmaklı'dan devraldı.

Tedviren I. Hukuk Müşavirliğine görevlendirilen Ertuğrul Coşkun ise asaleten atanmasının ardından görevine başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, görevini tamamlayan genel müdürlere, şimdiye kadar göstermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Arpaguş, göreve yeni başlayan genel müdürleri ise tebrik ederek başarılar diledi.

Törene Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, Dr. Hafız Osman Şahin ve Dr. Hüseyin Hazırlar da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu

Türkiye'den dikkat çeken "Selahattin Demirtaş" başvurusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta bu gece yarısı çifte indirim geliyor

Gece yarısı çifte indirim geliyor! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Kenan Yıldız'ın piyasa değeri güncellendi! Tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu

İşte yeni piyasa değeri! Tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.