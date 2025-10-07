Diyanet İşleri Başkanlığına Yeni Genel Müdürler Atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına atanan Genel Müdürler, düzenlenen törenle görevlerine başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığına atanan genel müdürler, Başkanlık yerleşkesinde düzenlenen törenle görevlerine başladı. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Metin Akbaş görevi Dr. Şaban Kondi'den, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne atanan Hamza Bayram görevi Cafer Tayyar Doymaz'dan, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne atanan Ensari Yentürk görevi Mahmut Özdemir'den, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne atanan Sinan Kazancı görevi Akif Pusmaz'dan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Nazif Fethi Yalçınkaya görevi Bünyamin Kahraman'dan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına atanan Mehmet Arslan görevi Dr. Hasan Güçlü'den, Strateji Geliştirme Başkanlığına atanan Halit Güldemir görevi Mustafa Irmaklı'dan devraldı.

Tedviren I. Hukuk Müşavirliğine görevlendirilen Ertuğrul Coşkun ise asaleten atanmasının ardından görevine başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, görevini tamamlayan genel müdürlere, şimdiye kadar göstermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Arpaguş, göreve yeni başlayan genel müdürleri ise tebrik ederek başarılar diledi.

Törene Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, Dr. Hafız Osman Şahin ve Dr. Hüseyin Hazırlar da katıldı. - ANKARA