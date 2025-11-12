Diyanet İşleri Başkanlığı: "Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz"

Diyanet İşleri Başkanlığı, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerin şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek üzere havalanan askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı. Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan'dan ülkemize dönmek üzere havalanan Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi. - ANKARA