Diyanet İşleri Başkanlığı Etkili Hutbe Sunumu Yarışması 8. Bölge Finali Gerçekleştirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasının 8. Bölge Finali, Zonguldak İl Müftülüğü ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Yarışma, bölgedeki din görevlilerinin hutbe sunum becerilerini geliştirmek ve etkili iletişim tekniklerini teşvik etmek amacıyla düzenlendi. Finale, Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun da katılarak yarışmacılara destek verdi. Etkili sunum teknikleri ve dinleyiciyle iletişimi güçlendirme konularında önemli fırsatlar sunan yarışma, katılımcılar arasında yoğun ilgi gördü. - ZONGULDAK