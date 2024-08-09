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Diyanet İşleri Başkanlığı Etkili Hutbe Sunumu Yarışması 8. Bölge Finali Gerçekleştirildi

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasının 8. Bölge Finali, Zonguldak İl Müftülüğü ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Yarışma, din görevlilerinin hutbe sunum becerilerini geliştirmek ve iletişim tekniklerini teşvik etmek amacıyla düzenlenmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasının 8. Bölge Finali, Zonguldak İl Müftülüğü ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Yarışma, bölgedeki din görevlilerinin hutbe sunum becerilerini geliştirmek ve etkili iletişim tekniklerini teşvik etmek amacıyla düzenlendi. Finale, Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun da katılarak yarışmacılara destek verdi. Etkili sunum teknikleri ve dinleyiciyle iletişimi güçlendirme konularında önemli fırsatlar sunan yarışma, katılımcılar arasında yoğun ilgi gördü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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