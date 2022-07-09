- Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı ve DİTİB Azerbaycan'da kurban kesimi yaptı

BAKÜ - Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Azerbaycan'da kurban kesimi yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve DİTİB tarafından bu sene Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve diğer bölgelerde 170'i büyükbaş olmak üzere toplam bin 190 hisse kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Covid-19 salgınının ardından Ramazan ve Kurban Bayramı'nı idrak ettiklerini belirten Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuzyılmaz, "Bütün İslam aleminin, Müslümanların mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hakk sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde inşallah bizleri nice bayramlara ulaştırır. Bu yıl Azerbaycan'da her yıl olduğu gibi yine çok şükürler olsun ki Azerbaycanlı kardeşlerimizle Türkiye'den, Almanya'dan DİTİB vasıtasıyla kurbanlarımızı Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla kesiyoruz. Bu yıl Azerbaycan'da üç ana bölgede kurban faaliyetimiz olacak inşallah. Bakü, Aran ve Şeki bölgesinde. Toplamda 170 büyükbaş yani bin 190 hisse. Bütün hazırlıklarımızı yaptık, kurbanlarımızı aldık ve birçoğunu da şu an itibarı ile kestik ve paylaşmaya da inşallah başlayacağız. Kurbanlarımızı öncelikle ihtiyaç sahiplerine, az teminatlı ailelere ve şehit yakınlarımıza dağıtacağız. Zaten kurban bir hediyedir, hediyeleşmektir" dedi.

"Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş"

"Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla hareket ettiklerini ifade eden Yavuzyılmaz, "Biz Azerbaycan'la yakınız, kardeşiz, iki devlet tek milletiz. Bu vesileyle bu hizmeti yapmaktan da mutluluk duyuyoruz. İnşallah kurbanlarımızla beraber şehit ailelerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımıza bayramlık, büyüklere de kitap hediyelerimiz olacak. Azerbaycan'da dolu dolu bir bayram yaşıyoruz. Bu vesileyle öncelikle tabii Türkiye'den kardeşlerine hediye gönderen bağışçı kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah kurbanlarını makbul eylesin diyoruz. Bizleri sağlık, afiyet içerisinde nice böyle güzel günlerde buluşmayı nasip etmesini yüce Rabbimden niyaz ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kurbanların 50 büyükbaşı Bakü'de, 120'si ise diğer bölgelerde kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere, gazilere ve Karabağ göçmenlerine dağıtıldı.