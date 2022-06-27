Diyanet İşleri Başkanı Yunusemre Meydan Camii'ne hayran kaldı - Haberler

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Diyanet İşleri Başkanı Yunusemre Meydan Camii'ne hayran kaldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Diyanet İşleri Başkanı Yunusemre Meydan Camii'ne hayran kaldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yunusemre Meydan Camii'nde Müftüler ile buluştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yunusemre Meydan Camii'nde Müftüler ile buluştu. Meydan Camii'nde öğle namazını kıldıran Erbaş, böylesine muhteşem bir caminin yapılmasına öncülük ettiği için Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye, hayırseverlere ve caminin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bir dizi programdan dolayı Manisa'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yunusemre Meydan Camii'nde Manisa ve çevre illerden gelen müftüler ile öğle namazı kıldı. Namazın ardından Yunusemre Meydan Camii'ni gezen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Manisa'ya böylesine güzel bir cami kazandırılmasından dolayı caminin yapılmasında katkıda bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA

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