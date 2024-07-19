Diyanet İşleri Başkanı ve Düzce Valisi Cuma Namazı Sonrası Vatandaşlara Aşure İkramı Yaptı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde cuma namazı sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Düzce Valisi Selçuk Aslan birlikte vatandaşlara aşure ikramı yaptılar.

Muharrem ayı nedeniyle, Düzce'nin bir çok noktasında aşure ikramında bulundu. Akçakoca ilçesinde Cuma namazı çıkışında Merkez Cami avlusunda düzenlenen aşure ikramına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vali Selçuk Aslan'da katıldı. Erbaş ve Aslan, aşure kazanlarının başına geçerek binlerce kişiye aşıra doldurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Aşure ayı Muharrem ayının 10. Günü. Bizim medeniyetimizde geleneğimizde aşure günüdür. O gün ve önceki gün genelde oruç tutulur. Bugün biz hem Cuma gününü hem aşure gününü hamdediyoruz. Kardeşlerimizle birlikte Cuma namazımızı kıldık. Cenabı Hak hayırlı uğurlu etsin. Nice aşure günlerine hepimizi ulaştırsın inşallah" dedi. - DÜZCE