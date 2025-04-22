Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500 lira, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak...
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500 lira, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500 lira, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel