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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500 lira, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş:
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500 lira, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500 lira, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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