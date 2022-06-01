Kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira - Haberler

Kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Yerel