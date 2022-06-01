Kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira - Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel