Kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira - Haberler

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Kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş Yerel Güncel Haberler

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