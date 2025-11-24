Haberler

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Öğretmenler Günü Mesajı

Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, tüm öğretmenlerin gününü kutladı ve onların ilim yolunda hayırlı kullar olmasını diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Hocalarımızın Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor; Rabbimizden, kendilerini ilim yolunda hizmet eden hayırlı kulları arasına dahil eylemesini niyaz ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan bir mesaj yayımladı. Arpaguş, hocaların öğretmen gününü tebrik etti ve Allah'tan kendilerini ilim yolunda hizmet eden hayırlı kulları arasına dahil eylemesini niyaz etti.

"Hocalarımızın Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum"

Başkan Arpaguş, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Oku emriyle başlayan ilahi çağrıya kulak vererek kendisini yetiştiren ve nesillerimizi geleceğe hazırlayan tüm öğretmenlerimizin, Kur'an kursu öğreticilerimizin, hocalarımızın Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor; Rabbimizden, kendilerini ilim yolunda hizmet eden hayırlı kulları arasına dahil eylemesini niyaz ediyorum. Bu müstesna gün vesilesiyle bu ulvi ve mukaddes görevi ifa ederken dar-ı bekaya irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; sevgi, şefkat ve muhabbetle eğitim hizmeti sunan tüm öğretmenlerimize sağlık, afiyet ve başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA




