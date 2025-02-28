Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan Mesajı: İhtiyaç Sahiplerini Unutmayalım

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu gece Ramazanın bereketi olan sahura kalkılacağını belirterek, "Lüks ve israfın sergilendiği, ihtiyaç sahiplerinin unutulduğu iftar sofraları kurmayalım. Fırsatçılık yaparak fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmeyelim" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya geldi. Konya Valiliğini ziyaret eden Erbaş, ardından cuma namazı ve hutbe iradı için Selçuk Üniversitesi Kampüs Merkez Camiine geçti. Hutbede, Ramazan ayına ulaşmanın mutluğunu ve bu ayın önemini anlatan Erbaş, "Ramazan, oruç ayıdır. Peygamber Efendimiz: (Sallalahü teala aleyhi ve sellem) "Mübarek Ramazan ayı geldi. Yüce Allah bu ayda oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır" buyurmaktadır. Mukim, akıllı ve büluğ çağına ermiş, hastalık ve yolculuk gibi dinen geçerli bir mazereti bulunmayan her Müslümanın Ramazan ayında oruç tutması farzdır. Rükünlerine, şartlarına ve adaplarına riayet edilerek tutulan oruç, irademizi güçlendirir, gönlümüzü bencillik ve tamahkarlıktan kurtarır. Elimizi haramdan, dilimizi gıybet ve yalandan, ibadetlerimizi riyadan, kalbimizi günahlardan arındırır" dedi.

"Lüks ve israfın sergilendiği, ihtiyaç sahiplerinin unutulduğu iftar sofraları kurmayalım"

Ramazan ayının; Rabbimize, kendimize, ailemize, çevremize ve insanlara karşı sorumluluklarımızı bir kez daha gözden geçirme ayı olduğunu ifade ederek, "Öyleyse gönlümüzü, evimizi, iş yerimizi, sokağımızı, köyümüzü, ilçemizi, şehrimizi Ramazan ayına hazırlayalım. Yemeden içmeye, giyimden kuşama, alışverişten tüketime, aileden komşuluk ilişkilerine kadar hayatımızın her anına ve alanına İslam'ın emir ve yasaklarını aktarmaya gayret edelim. Dinimizde ve medeniyetimizde yeri olmayan, Ramazanın ruhuna uygun düşmeyen eğlencelerle vaktimizi heba etmeyelim. İbadetlerimizi vaktinde eda etmeye özen gösterelim; zamanımızı ibadet vakitlerine göre ayarlayalım. Lüks ve israfın sergilendiği, ihtiyaç sahiplerinin unutulduğu iftar sofraları kurmayalım. Mazluma, yoksula, kimsesize, yetim ve öksüze kol kanat gerelim, iftar sofralarımızı muhtaçlarla paylaşalım. Orucu bahane ederek evde, iş yerinde ve trafikte gönül kırmayalım, huzursuzluk çıkartmayalım. Fırsatçılık yaparak fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmeyelim. Müslümanlara zulmedenlere destek verenlerin ürünleriyle sofralarımızı donatmayalım" şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş son olarak, "Bu vesileyle idrak edeceğimiz Ramazan-ı şerifin, başta milletimiz olmak üzere alem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlı olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi. - KONYA