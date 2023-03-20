Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan'da yapılacak televizyon yayınlarıyla ilgili uyarı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan'da yapılacak televizyon yayınlarına ilişkin, "Bu tür programlarda zaman zaman dini duyguların istismar ve beklentilerin suiistimal edildiği de göz ardı edemeyeceğimiz bir gerçektir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan'da yapılacak televizyon yayınlarına ilişkin, "Bu tür programlarda zaman zaman dini duyguların istismar ve beklentilerin suiistimal edildiği de göz ardı edemeyeceğimiz bir gerçektir. Yayınlara, konuşulacak konulara özel bir hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir. Hurafelerden, ajitasyondan ve dışlayıcı tavırlardan katiyet uzak durulmalıdır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2023 yılı Ramazan ayı faaliyetlerinin tanıtıldığı toplantı başkanlıktaki 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan toplantı, faaliyetlere ilişkin bilgilerin yer verildiği sinevizyon gösterimiyle devam etti. Ardından bir konuşma gerçekleştirerek Türk milletinin zor ve sıkıntılı günlerden geçtiğini, bu sebeple bu yıl ki Ramazan ayının özel bir anlam ve önem ifade ettiğini dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yılın Ramazan temasını 'Ramazan ve dayanışma' olarak belirlediklerini kaydetti.

"Maddi ve manevi desteklerimizle kardeşlerimizin yanında olmaya devam etmeliyiz"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk günlerinde yüksek bir duyarlılık ve özveriyle iyilik yarışına dönüşen yardımlaşma seferberliğinin bir zaman sonra zayıflayabildiğini hatırlatan Erbaş, "Acıyla kavrulan yürekler teskin oluncaya, ihtiyacı olan tüm mağdurlar normal hayatlarına dönünceye kadar yardım faaliyetlerimizi hız kesmeden devam ettirmeliyiz. Dayanışma şuurumuzu diri tutmalı, güçlendirmeli; maddi ve manevi desteklerimizle kardeşlerimizin yanında olmaya devam etmeliyiz. Özellikle Allah'ın mümin kullarına bir ikramı olan Ramazan ayında zekat, fitre, sadaka ve iftar sofralarımızla iyiliği ve bereketi çoğaltmanın gayreti içerisinde olmalıyız" dedi.

"Deprem bölgesinde manevi destek hizmetleri ve özel irşat programları icra edilecektir"

Diyanet İşleri Başkanlığının Ramazan ayı için gayretle çalıştığını not düşen Erbaş, şöyle devam etti:

"Ramazan hizmetlerimiz, büyük bir titizlikle sürdürülecektir. Ülkemizin tamamında ve bilhassa deprem bölgesinde manevi destek hizmetleri ve özel irşat programları icra edilecektir. İrşat faaliyetlerimizde 'Ramazan ve dayanışma' konusu geniş bir şekilde ele alınacaktır. Tüm camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda mukabeleler okunacaktır. Aynı şekilde vatandaşlarımız Ramazan ayı boyunca her gün Diyanet Televizyonumuzda okunacak mukabeleleri takip edebilecektir."

"Yayınlarda özel hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir"

Erbaş, Ramazan'da dini programların her mecrada yoğun bir şekilde yapıldığını, bunların insanları doğru bilgiyle buluşmasına hizmet etmesi gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu tür programlarda zaman zaman dini duyguların istismar ve beklentilerin suiistimal edildiği de göz ardı edemeyeceğimiz bir gerçektir. Dolayısıyla millet olarak içinden geçtiğimiz bu zor günlerde yapılacak yayınlara, konuşulacak konulara özel bir hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir. Yapılan programlar insanların doğru bilgiye ulaşmasına hizmet etmelidir. Aydınlatıcı, birleştirici ve yapıcı olmalıdır. Hurafelerden, ajitasyondan ve dışlayıcı tavırlardan katiyetle uzak durulmalıdır. Özellikle bireysel ve toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyen, yaraların sarılmasına ve acıların teskin edilmesine katkısı olmayan her türlü hareket ve davranıştan özenle kaçınılmalıdır."

Erbaş, sırf 'daha çok izlensin, daha fazla takip edilsin' düşüncesiyle sansasyonel söylemlerde bulunmanın kimseye fayda sağlamayacağının altını çizerek, yapılan programlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istirham etti.

"Deprem bölgesinde iftar ve sahur sofralarına daha çok ağırlık vereceğiz"

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) Ramazan ayı boyunca 81 il ve ilçelerde Ramazan'ın manevi iklimini yaşatacağını söyleyen Erbaş, şöyle devam etti:

"Her yıl kurduğumuz ve milyonlarca kardeşimize açtığımız 'iyilik sofralarını' bu yıl da kuracağız. Özellikle deprem bölgesindeki 11 ilimizde iftar ve sahur sofralarına daha çok ağırlık vereceğiz. TDV olarak bu Ramazan'da ilk etapta 100 bin gıda kolisi, 100 bin hijyen paketi, 150 bin alışveriş yardım kartı, bir milyon iftar, sahur ikramı ve 50 bin bayramlık kıyafet dağıtarak 2,5 milyondan fazla insanımıza yardım ulaştırmayı hedefliyoruz. Hayırseverlerimizin bağışlarıyla birlikte yardımlarımızı arttırarak sürdüreceğiz. Ramazan ayı boyunca 'Hediyem Kur'an Olsun' kampanyası çerçevesinde 25 bin Kur'an-ı Kerim'i deprem bölgesinde ve 81 ilde kardeşlerimize ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Erbaş, Allah'ın bu zorlu süreci kudretiyle, rahmetiyle, merhametiyle kolay kılması, bütün sıkıntıları geride bırakmayı nasip etmesi duasında bulunarak konuşmasını sonlandırdı. - ANKARA