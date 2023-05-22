Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mescid-i Aksa baskınına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki göstererek, "İsrail hükümetini bu işgalci zihniyetinden vazgeçmeye, uluslararası camiayı yaşananlara karşı ciddi bir tavır sergilemeye davet ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki göstererek, "İsrail hükümetini bu işgalci zihniyetinden vazgeçmeye, uluslararası camiayı yaşananlara karşı ciddi bir tavır sergilemeye davet ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskını kınadı.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın, güvenlik güçleriyle birlikte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum. İşgalci zihniyetinden vazgeçmeyerek bölgede ve uluslararası camiada Müslümanlara karşı provokatif eylemlerini sürdüren İsrail'in, Harim-i İsmet'imiz Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsünü hiçe sayarak baskınlar düzenlenmesi kabul edilemez. İsrail hükümetini bu işgalci zihniyetinden vazgeçmeye, uluslararası camiayı yaşananlara karşı ciddi bir tavır sergilemeye davet ediyorum." - ANKARA