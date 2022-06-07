Erbaş'tan Hindistan'da BJP mensubunun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretine tepki Açıklaması - Haberler

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Erbaş'tan Hindistan'da BJP mensubunun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretine tepki Açıklaması

AA - Fırat Taşdemir - Yerel
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Erbaş'tan Hindistan'da BJP mensubunun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretine tepki Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) mensubunun, "alemlere rahmet olarak gönderilen" Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret dolu ifadelerini kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) mensubunun, "alemlere rahmet olarak gönderilen" Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret dolu ifadelerini kınadı.

Erbaş, açıklamasında, "Hindistan'daki ve tüm dünyadaki Müslümanlara yönelik sergilenen bu hadsiz tutum, ibadethanelere saldırılardan, başörtüsü yasağına kadar Hindistanlı Müslümanlara uygulanan ayrımcı ve yasakçı politikaların bir sonucudur. Hindistan makamlarını ülkede artan İslam düşmanlığı karşısında politikalarını yeniden gözden geçirmeye ve Müslümanların dini özgürlüklerini temin edecek bir duruş sergilemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Fırat Taşdemir - Yerel

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