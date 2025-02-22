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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Eğitim Görevlilerine Önemli Mesajlar

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dini eğitim veren hocaların sorumluluklarını artırarak, insan yetiştirmenin önemine vurgu yaptı. Erbaş, eğitimde sadece bilgi aktarımının yeterli olmadığını, aynı zamanda ahlak ve manevi değerleri kazandırmanın gerektiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnsan yetiştirmek sarraf hassasiyeti gerektirir. Muhatabınız toplumun manevi hayatına rehberlik edecek kimseler ve verdiğiniz eğitim de din eğitimi olunca sorumluluğumuz daha da ağır oluyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından dini ihtisas merkezi yönetici ve eğitim görevlileri için düzenlenen "15. Eğitim Görevlileri Semineri"ne katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda yapılan programın açılışında konuşan Erbaş, İslam medeniyetinin oluşumunda en önemli ayaklarından birincisinin ilmi faaliyetler olduğunu belirtti.

"Peygamber varisliği ünvanını bütün hocalarımızın gönlüne yerleştirmemiz lazım"

Erbaş, din görevlilerinin vazife şuuru ve aidiyet bilincine önem vermesi gerektiğini belirterek, "Bilgi olur ama şuur olmaz. Peygamber varisi olduğunun farkında değildir. Peygamber varisliği ünvanını bizim bütün hocalarımızın zihinlerine, gönüllerine yerleştirmemiz lazım" ifadesini kullandı.

"Hizmetlerimizin kalitesi ve niteliği her geçen gün artıyor"

İslam'ın hakikatlerini sadece camilerde değil üniversite yurtlarında, cezaevlerinde, hastanelerde, sevgi evlerinde, gençlik merkezlerinde insanlarla buluşturmaya çalıştıklarına dikkati çeken Erbaş, "Basılı ve görsel yayınlarımızla milletimizin her ferdine, ülkemizin her hanesine, dinimizin evrensel mesajını ulaştırmaya çalışıyoruz. Hizmetlerimizin kalitesi ve niteliği her geçen gün artarken hizmet alanımız da genişlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Erbaş, Diyanet Akademisinin kurulmasından bu yana ilk mezunlarını 2024 yılında verdiklerini hatırlatarak, eğitim görevlilerine şunları kaydetti:

"Cenab-ı Hak bundan sonraki süreçlerde de iyi talebe yetiştirmeyi, görevlilerimizi daha donanımlı ve nitelikli bir şekilde yetiştirmeyi hepinize nasip eylesin. İşte bu noktada siz değerli eğitim görevlilerimize çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Akademi bünyesindeki eğitim merkezlerimizde sizlerin üstün gayretleriyle dini kaynaklara doğrudan başvurabilen hocalar yetiştirilecek inşallah. Sizler sayesinde zamanın ruhunu ve çağın meselelerini doğru kavrayıp çözüm üretebilen manevi rehberler yetişecek. Görev yaptığı yerde din hizmetini en güzel şekilde yerine getirebilecek niteliğe sahip kadrolar yetiştirilecek."

"İnsan yetiştirmek sarraf hassasiyeti gerektirir"

Eğitimin sadece bilgi aktarımından ibaret olmadığını aktaran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bilgiden ve eğitimden maksat insana bir duruş ve istikamet kazandırmaktır. Hayata, ahlaka, insanlık için faydaya dönüşmeyen bilgi sahibinin omuzlarında anlamsız bir yükten başka bir şey değildir. Sizin mesleğinizin odağında insan var. İnsan yetiştirmek sarraf hassasiyeti gerektirir. Muhatabınız toplumun manevi hayatına rehberlik edecek kimseler ve verdiğiniz eğitim de din eğitimi olunca sorumluluğumuz daha da ağır oluyor. Bu bilinçle hareket ederek; ilkeli, tutarlı ve dengeli bir metot benimsemeniz son derece önemlidir" ifadelerine yer verdi.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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