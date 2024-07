Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz'u anlattı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma hutbesinde 15 Temmuz vurgusu yaparak, "Devletimizin ve milletimizin her alanda güçlenmesinden, birliğinden, beraberliğinden rahatsız olan küresel şer odaklarının ve başka terör yapılarının da desteğiyle 15 Temmuz işgal girişimine kalkışan FETÖ, inancımızı, ibadetlerimizi, milli ve manevi değerlerimizi istismar etmiş, istiklalimizi ve istikbalimizi hedef almıştır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde '15 Temmuz: Milletimizin Destansı Zaferi' başlıklı hutbe irad etti, ardından cuma namazı kıldırdı. Cuma hutbesinde 15 Temmuz vurgusu yapan Erbaş, "Önümüzdeki pazartesi günü Yüce Rabbimizin yardımı, devletimizin dirayeti, milletimizin cesaretiyle küresel şer odaklarına ve onların taşeronluğunu yapan FETÖ'ye karşı elde ettiğimiz destansı zaferimizin sekizinci yıl dönümüdür. Bizler, tarihin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bir kez daha omuz omuza verdik elhamdülillah. Minarelerden yankılanan salalar eşliğinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hep birlikte meydanlara akın ettik. İstiklal şairimizin, 'Asım'ın nesli, diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek' mısralarında ifade ettiği gibi vatanımız ve milletimiz üzerinde oynanmak istenen kirli oyunları hep birlikte boşa çıkardık. 15 Temmuz, aziz milletimizin hiç kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceğinin, zalimin karşısında asla eğilmeyeceğinin son örneğidir. 15 Temmuz, azmin ve cesaretin zillete ve korkaklığa galebe çaldığı şanlı bir direniştir. Devletimizin ve milletimizin her alanda güçlenmesinden, birliğinden, beraberliğinden rahatsız olan küresel şer odaklarının ve başka terör yapılarının da desteğiyle 15 Temmuz işgal girişimine kalkışan FETÖ, inancımızı, ibadetlerimizi, milli ve manevi değerlerimizi istismar etmiş, istiklalimizi ve istikbalimizi hedef almıştır. Suret-i haktan görünerek vatanımızın, devletimizin bekasına, milletimizin canına kastetmiştir. Yüce dinimiz İslam'ın en temel kavramlarını kendi çıkarları için kullanmıştır. Gençlerimizi ailelerinden koparmak; kalplerinden vatan sevgisini, millet olma şuurunu, ümmet olma bilincini söküp atmak için her türlü hile ve tuzağa başvurmuştur" ifadelerini kullandı.

Salı gününün 10 Muharrem aşura günü olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Peygamber Efendimiz (s.a.s), aşura gününü içine alacak şekilde bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla iki gün oruç tutmayı bizlere tavsiye etmiştir. Aşura, aynı zamanda Peygamber Efendimizin (s.a.s) 'dünyadaki çiçeğim, reyhanım' diyerek sevdiği, cennet gençlerinin efendisi olarak övdüğü torunu Hz. Hüseyin Efendimizin ve çoğu Ehl-i Beyt-i Mustafa'dan olan 70'den fazla Müslüman'ın Kerbela'da şehit edildiği gündür. Üzerinden asırlar geçse de bu elim hadisenin acısı hala taptazedir ve hala yüreğimizdedir. Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın ciğerparesine bu zulmü reva görenler ise Ümmet-i Muhammed'in maşeri vicdanında mahkum olmuş ve olmaya da devam edecektir" diye konuştu.

"90 bin camimizde, 30 bin kadar Kur'an kursumuzda öğrencilerimiz Kur'an ve temel dini bilgiler eğitimi alıyor"

Çocukları ve gençleri Kur'an-ı Kerim ve sünnet ışığında sağlıklı, dengeli ve şeffaf bir din eğitimiyle buluşturma çağrısı yapan Erbaş, "Bunun için elimizdeki fırsatları değerlendirelim. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bunun gayreti içerisindeyiz. Din hizmetleri ve eğitim hizmetlerini ülkemizin her yerinde en doğru ve en verimli bir şekilde yapmak için başkanlığımızın bütün birimlerinin, 81 il müftülüğümüz ve 922 ilçe müftülüğümüz rehberliğinde 150 bini aşkın hocamızla, dini yayınlarımızla, kitaplarımızla, dergilerimizle, Diyanet televizyonumuz ve Diyanet radyolarımızla, dijital yayınlarımız ve dini bilgilendirme içerikli sosyal medya mecralarımızla büyük bir gayretin içerisindeyiz. Kur'an kurslarımızda 4-6 yaş grubundan itibaren her yaştan vatandaşımıza Kur'an ve sünnet çizgisinde doğru dini bilgiyi ulaştırmaya çalışıyoruz. İşte şu an 90 bin camimizde, 30 bin kadar Kur'an kursumuzda, yaz Kur'an kurslarında milyonlarca çocuğumuz, öğrencimiz Kur'an ve temel dini bilgiler eğitimi alıyor. Onlara dinimizin inanç, ibadet ve ahlak ile ilgili esaslarını öğretiyoruz. Bu vazife Rabbimiz tarafından bütün Müslümanlara verilmiştir" şeklinde konuştu. - ANKARA