Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı: "Can Azerbaycan'ın yanındayız"
Yerel Haberler
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı paylaşarak, "Haklı davalarında can Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı paylaşarak, "Haklı davalarında can Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalar sonucu şehit olan Azerbaycan askerleri için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalarda şehadete kavuşan kahraman Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Haklı davalarında can Azerbaycan'ın yanındayız." - ANKARA