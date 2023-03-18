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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 18 Mart mesajı

Yerel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 18 Mart mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 108. yıl dönümüne ilişkin, "Başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 108. yıl dönümüne ilişkin, "Başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Zaferinin 108. yıl dönümünde başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Çanakkale 18 Mart Yerel Haberler

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