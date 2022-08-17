Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan '17 Ağustos' paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan '17 Ağustos' paylaşımı

Yerel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara depreminin 23. yıl dönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara depreminin 23. yıl dönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümünde depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Yüce Rabbimiz, milletimizi, ülkemizi ve tüm insanlığı afetlerden ve tüm musibetlerden muhafaza eylesin" dedi. - ANKARA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Marmara Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika Haberleri

title